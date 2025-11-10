Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri koreografilerle Büyük Önder Atatürk'ü andı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla lise öğrencileri anma koreografileri oluşturdu.

Marmaraereğlisi 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

Okul bahçesinde Büyük Önder'in vefat saati olan "09.05" ile "Sonsuzluk" koreografisi oluşturan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Atatürk posterinin de açıldığı koreografi dron ile görüntülendi.

Koreografi görüntülerini paylaşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede bir gün vardır ki, zaman tam 09.05'te durur. Nefesler tutulur, gözler dolar, kalpler aynı anda bir sessizlikte birleşir. O iki dakika boyunca bir millet, kurucusuna, Ata'sına saygı duruşunda dimdik ayakta durur.

Biz her 10 Kasım'da iki dakika dururuz ama ardından, Ata'mızın gösterdiği yolda yürümek için, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışırız. Çünkü Atatürk'e en büyük saygı, onun mirasına sahip çıkmakla, ülkesini daha ileri taşımakla gösterilir. Çünkü Atatürk'ün ışığı, sadece anmakla değil, yaşatmakla sönmez."

