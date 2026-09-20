Tekirdağ'da kurşunlama olaylarına yönelik operasyonda 22 şüpheliden 8'i tutuklandı

Tekirdağ'da kurşunlama olaylarına yönelik operasyonda 22 şüpheliden 8'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen suç örgütü operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 16 ayrı suç eylemiyle bağlantılı olduğu belirlenirken, 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kentteki iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 16 ayrı suç eylemiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Operasyonlarda suç unsuru niteliğinde çeşitli materyal ele geçirildi.
Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.