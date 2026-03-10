Tekirdağ Valisi Soytürk, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, koruyucu aileler ve çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Süleymanpaşa Kaymakamlığı'nda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftardan sonra Vali Soytürk, aileler ve çocuklarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç de katıldı.