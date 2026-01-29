Haberler

Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanda yaşayan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce biri diğerini bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki olayda S.T. ile aynı apartmanda yaşayan R.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T. elindeki bıçakla R.Ö.'yü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

R.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan S.T. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
