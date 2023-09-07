Tekirdağ'da Koç Güzellik Yarışması Düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 13. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı kapsamında koç güzellik yarışması yapıldı. Yarışmaya 13 yetiştirici katıldı ve jüri tarafından koçlar değerlendirildi. Yarışmanın amacı kaliteli damızlık koç yetiştirilmesini teşvik etmek ve diğer illere pazarlanmasını sağlamaktır.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "13. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "koç güzellik yarışması" düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında yapılan yarışmaya 13 yetiştirici katıldı.

Jüri, koçların vücut uzunluğu, hayvanın yerden yüksekliği, but genişliği ile ırk özelliklerini en iyi taşıyan ve en bakımlı koç kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Üreticiler de hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla takip etti.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, AA muhabirine, yarışmanın geleneksel hale geldiğini söyledi.

Üreticilerin her yıl heyecanla yarışmayı beklediğini belirten Toluca, "Üreticilere destek olmak için her yıl yarışma düzenlemeye çalışıyoruz. Damızlık koç üreticilerimiz için çok önemli. Üreticilerimiz geçmiş yıllarda Konya, Eskişehir ve Balıkesir'den damızlık koç alıyordu. Artık bizden damızlık koç almaya başladılar. Merinos ırkı bölgemize uyum sağladı. Üreticilerimiz de merinostan memnun." dedi.

Yarışmanın amacının kaliteli damızlık koç yetiştirilmesini teşvik ederek, diğer illere pazarlanmasını sağlamak olduğunu dile getiren Toluca, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür etti.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Naim Turgut'un koçu birinci, Kerim Heycan'ın ikinci ve Nedim Yıldız'ın koçu üçüncü oldu.

Turgut, hayvanına özenle baktığını, 13 koç arasında birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Dereceye giren yetiştiricilere hediyeler verildi.