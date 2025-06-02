Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın
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Muratlı ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir kimya fabrikası, çıkan yangında hasar gördü.

Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının artıma bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
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