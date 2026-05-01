Tekirdağ'da kaza yapan otomobil park halindeki araca çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve park halindeki araca da çarpılmasıyla sonuçlanan kazada 1 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde O.Y. idaresindeki 06 DE 9181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu O.P. yönetimindeki 59 FP 185 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından savrulan araç, yol kenarında aküsü değiştirilen plakasız bir pikap araca da çarptı.

Bu sırada araç yanında bulunan Mehmet N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
