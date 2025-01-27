Tekirdağ'da Kaybolan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Şarköy ilçesinde ailesinin haber alamadığı 66 yaşındaki Halil Sezai Özkal, evinde ölü bulundu. Acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Halil Sezai Özkal'dan (66) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkal'ın cenazesi, incelemenin ardından Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel