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Tekirdağ'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.K. yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin ilçede olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu zanlıyı ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel

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