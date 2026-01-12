Haberler

Tekirdağ'da Kar Yağışı: Okullar Tatil Edildi

Güncelleme:
Tekirdağ'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Hava sıcaklığı eksi 2 dereceye düşerken, il genelindeki okullar tatil edildi.

TEKİRDAĞ'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Okulların bugün tatil edildiği kentte, hava sıcaklığı da eksi 2 dereceye düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle birçok bölge beyaza büründü. İl merkezi, Malkara, Çorlu, Çerkezköy, Saray ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada kar yağışı sürerken; Tekirdağ Valiliği, il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının sabah saatlerin eksi 2 dereceye düştüğü kentte; motokurye, skuter ve motosikletlerin de trafiğe çıkışı yasaklandı.

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

