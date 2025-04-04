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Tekirdağ'da Kanola Tarlaları Göz Kamaştırıyor

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Tekirdağ'da kanola bitkisinin çiçek açmasıyla tarım alanları sarı ve yeşil renklere büründü. Vatandaşlar, bu eşsiz manzaralar karşısında fotoğraf çekimi yapıyor ve bölgeye gelen ziyaretçiler, tarların güzelliğini keşfediyor.

Tekirdağ'da kanola bitkisinin çiçek açması tarım alanlarını renklendirdi.

Sarı ve yeşile bürünen tarlalar, bölgeye ayrı güzellik kattı.

Bazı vatandaşlar ve sürücüler, kanola çiçeklerinin arasında fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, kanolaların çiçek açmasıyla tarlaların eşsiz manzaralar sunduğunu söyledi.

Tekirdağ'da vatandaşları sarının en güzel tonunun karşıladığını aktaran Karaküçük, "Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor." dedi.

Vatandaşlardan Gürkan Demir de nisan ayında Trakya'nın "sarı gelinliği"ni giydiğini dile getirdi.

Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında güzel fotoğraf karesiyle anı ölümsüzleştirdiğini anlatan Demir, "Tarımsal ve sanatsal olarak çok güzel bir bitki. Nisan ayı içerisinde fotoğraf tutkunları da gelmeye başlıyor. Trakya'da kanola için festivaller düzenleniyor. Son zamanlarda tarımsal olarak Trakya'nın yarısı sarıya bürünüyor." şeklinde konuştu.

Kırklareli'nden Tekirdağ'a ziyaret için gelen Ecem Varışlı da tarlaların sarı görüntüsünün benzersiz güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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