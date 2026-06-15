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Jandarma'nın 187. yıl dönümünde mevlit ve dua

Jandarma'nın 187. yıl dönümünde mevlit ve dua
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Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Orta Cami'de mevlit programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunup şehitler için dua edildi; ardından vatandaşlara ikram yapıldı.

Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Orta Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Şehitler için dua edilen programın ardından jandarma tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa Vali Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, jandarma personeli, polis ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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