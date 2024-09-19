Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 143 Şüpheli Yakalandı, 50'si Tutuklandı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aranan suçlulara yönelik düzenledikleri operasyonlarda 143 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerin 50'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan ve bazı suçlardan arandıkları belirlenen 143 şüpheliden 50'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 143 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 50'si tutuklandı, diğerleri de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.