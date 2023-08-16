Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından 2 Şüphelinin Üzerinden Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında F.K. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu. Muratlı Müsellim Mahallesi'nde ise Ş.D. isimli şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve idari para cezası uygulandı.