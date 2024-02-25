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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Marmaraereğlisi ilçesinde bir işletmelerde çalışan kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi. KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler kadınlara bilgilendirici broşür dağıttı. Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Marmaraereğlisi ilçesinde bir işletmelerde çalışan kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler kadınlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ Jandarma Çocuk KADES Aile İçi Şiddet Kadın Güncel Haberler

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