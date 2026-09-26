Tekirdağ'da itfaiyeci Elif Yazıcı, 5 yıldır yangın ve kurtarma görevlerinde çalışıyor

Tekirdağ'da 5 yıldır itfaiyeci olarak görev yapan 28 yaşındaki Elif Yazıcı, yangın, trafik kazası ve kurtarma çalışmalarında görev alarak insanların ve diğer canlıların yardımına koşuyor.

İnsanlara ve diğer canlılara faydalı olabilmek için itfaiyeciliği seçen Yazıcı, işini severek sürdürüyor.

Yangınlara müdahale eden, trafik kazalarında araçta sıkışan kişilerin kurtarılmasına katkı sağlayan Yazıcı, zaman zaman mahsur kalan hayvanların kurtarılması gibi farklı görevlerde de yer alıyor.

Mesleğinin gerektirdiği fiziksel güç, dayanıklılık ve kondisyonu düzenli çalışmalarla destekleyen Yazıcı, olaylara müdahale sırasında ekip arkadaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor.

"İnsanların hayatına dokunabilmek için bu mesleği seçtim"

Yazıcı, AA muhabirine, itfaiyeciliğe insanların hayatına dokunabileceği ve hareketliliği yüksek bir meslek arayışıyla yöneldiğini söyledi.

İtfaiyeciliğin kadınlar kadar erkekler için de fiziksel açıdan zor bir meslek olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"İnsanların hayatına dokunabileceğim, onlara faydalı olabileceğim, bütün canlılara faydalı olabileceğim bir meslek ve hareketliliği, olay çeşitliliği fazla olan bir meslek. Bundan kaynaklı ilgi alanım bu meslekte oldu. Sonrasında Çorlu İtfaiye İstasyonunun önünden geçerken 'neden bir kadın itfaiyeci de olmasın?' diye düşündüm. Mesleği daha çok araştırdım. Sonrasında da bana uygun olduğuna karar verdim."

Kadınların fiziksel açıdan yaşadığı zorlukların sporla aşılabileceğini belirten Yazıcı, itfaiyeciliğin ekip çalışmasına dayandığını ifade etti.

"Severek yaptığımız için de sorun olmuyor"

Görev sırasında yaşadığı yorgunluğun, insanlara ve canlılara yardımcı olmanın verdiği mutlulukla geri planda kaldığını anlatan Yazıcı, "Çok yorgun da olsak, mesela bir yangına gittik, o yorgunluk bize tatlı bir yorgunluk oluyor. Çünkü bu meslek sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Yorucu ve zor bir meslek. Severek yaptığımız için de sorun olmuyor. İnsanlardan 'Allah razı olsun' lafını duymak bize yetiyor. Bütün yorgunluğumuzu almış oluyor." diye konuştu.

Yazıcı, kadın itfaiyecilerin sahada daha az görülmesi nedeniyle zaman zaman şaşkınlık ve ön yargıyla karşılaştığını aktararak, bazı kişilerin "Kadından itfaiyeci mi olur?" şeklinde tepkiler verdiğini dile getirdi.

Kadınlara itfaiyeciliği seçmekten çekinmemeleri tavsiyesinde bulunan Yazıcı, "Önemli olan ne istedikleri. Eğer bu mesleği istiyorlarsa fiziksel olarak kendilerini hazırlamaları ve cesaret edip seçmeleri gerekiyor. Gerçekten insanların ne dediğini çok fazla umursamasınlar. Çünkü mesleği yapacak olan kendileri. Sevdikleri işte olsunlar ve çabalamaktan asla vazgeçmesinler." dedi.

Kaynak: AA