Tekirdağ'da İtfaiye Haftası Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'da İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ halkına itfaiye hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalıştıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin, yangın söndürmenin yanında birçok görevinin olduğunu ifade eden Çelik, "İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 11 ilçedeki 19 itfaiye istasyonuyla görev yapıyoruz. Bu yıl şimdiye kadar itfaiye olarak 10 bin 832 olaya başarıyla müdahale ettik. Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekiplerimiz yangın yeri güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Eğitim birimimiz tarafından da yangın güvenliği ve yangın söndürme eğitimleri verildi." diye konuştu.

Hafta kapsamında yarın sahil dolgu alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.