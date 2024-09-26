Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da İtfaiye Haftası Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen törende, itfaiye hizmetleri ve eğitimlerine vurgu yapıldı. İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, 11 bin 104 olaya müdahale ettiklerini açıkladı.

Tekirdağ'da İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ halkına itfaiye hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalıştıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin, yangın söndürmenin yanında birçok görevinin olduğunu ifade eden Çelik, "Ekiplerimiz tüm acil durumlarda halkın can ve mal güvenliği için çalışıyor. 11 ilçede 18 istasyonla 7 gün 24 saat görevimizi sürdürüyoruz. Bu sene şimdiye kadar 11 bin 104 olaya müdahale ettik. Yine il genelinde 867 iş yerinde yangın güvenliği denetimi gerçekleştirdik. Eğitim birimimiz tarafından 3 bin 500 kişiye yangın güvenliği ve yangın söndürme eğitimi verildi." diye konuştu.

Törene, Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, siyasi parti temsilcileri ve itfaiye ekipleri katıldı.

Hafta kapsamında yarın sahil dolgu alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Yerel Haberler Cengiz Çelik 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam Tören

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

 Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu
Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });