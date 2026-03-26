Tekirdağ'da "İklim Değişikliğinin Göçlere Etkisi" konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta iklim değişikliğinin göçlere etkisi ele alındı. Coğrafya ve Tarih bölümlerinden akademisyenler, katılımcılara bilgi verdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü tarafından NKÜ Fen Edebiyat Konferans Salonu'nda "İklim Değişikliğinin Göçlere Etkisi" konferansı düzenlendi.

Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, tarih boyunca iklim değişikliğinin göçlere etkisine ilişkin sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Egemen Çağrı Mızrak da Türk devletlerinin tarih boyunca yaptığı göçlerle ilgili sunum yaptı.

Özşahin ve Mızrak, sunumlarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
