Tekirdağ'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İ.D. idaresindeki 59 AEY 379 plakalı otomobil, Çorlu - Ergene çevre yolu üzerinde aynı yönde seyreden H.A. yönetimindeki 34 MMK 340 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.A. ile aynı araçtaki yolcu E.P, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel