Tekirdağ'da ev yangını büyümeden söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, iki katlı binanın giriş katında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Ergene'nin Sağlık Mahallesi Ergin Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. M.S.'nin oturduğu dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Dumanların evi sarması üzerine dairede bulunan 5'i çocuk 7 kişi hemen dışarı çıktı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.