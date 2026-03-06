Haberler

Tekirdağ'da içme suyu değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde içme suyu değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıda, 2025 yılı su temin sorununa yönelik alınacak tedbirler ve çiftçilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için planlanan su desteklemeleri konuşuldu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesi içme suyu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılında yaşanan su temin problemine bu yıl Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından alınacak ilave tedbirlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.

Geçen yıl Yazır Göleti'nden temin edilen içme suyuna karşılık, Yazır Sulama Kooperatifi sahasında üretim yapan çiftçilerin mağduriyet yaşamaması maksadıyla TESKİ tarafından gölete takviye su temini sağlanması kararlaştırıldı.

Toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ve yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
