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Tekirdağ'da 'İçimizi Isıtan Türküler' Konseri Düzenlendi

Tekirdağ'da 'İçimizi Isıtan Türküler' Konseri Düzenlendi
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Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde 'İçimizi Isıtan Türküler' konseri verdi. Türkiye'nin dört bir yanından türküler seslendirilirken, katılımcılar da eşlik etti.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, "İçimizi Isıtan Türküler" konseri verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonu'nda şef Saffet Acat yönetiminde verilen konserde Türkiye'nin her yöresinden türküler seslendirildi. Konsere katılanlar zaman zaman türkülere eşlik etti.

Konsere, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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