Tekirdağ'da evde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla B.M'nin ikametinde arama yaptı.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, 16 kilogram sentetik uyuşturucu, 120 kök kenevir bitkisi, 15 litre bitki besleyici, taşınabilir klima, 3 ısıtıcı, öğütme aparatı, aydınlatma sistemi, 2 termometre, hassas terazi, 5 cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin 850 lira ele geçirildi.

Evdeki B.M. ile S.G. gözaltına alındı. Ekipler evde kaçak elektrik kullanıldığını da tespit etti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.