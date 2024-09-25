Tekirdağ'da Hayırseverin Yaptırdığı Ortaokul Açıldı

Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 24 derslikli ortaokulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde Zeliha ve Mehmet Tuscuoğlu adına yaptırılan okulun açılışında, hayırsever aileye teşekkür etti.

Tekirdağ'da eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirten Soytürk, "11 ilçemizde de hem Bakanlığımızın hem de hayırseverlerin destekleriyle eğitim yuvaları yükseliyor. İlçemizde şu an 11 okulun yapımı devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla okullarımızın açılışını yapacağız." dedi.

Soytürk, açılan ortaokulun hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever Tijen Tuscuoğlu Alkan ise rahmetli babasının en büyük hayalinin gerçekleştiğini anlattı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek, sınıflar gezildi.

Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.