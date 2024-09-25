Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Hayırseverin Yaptırdığı Ortaokul Açıldı

Tekirdağ'da Hayırseverin Yaptırdığı Ortaokul Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hayırsever iş insanı Zeliha ve Mehmet Tuscuoğlu adına yaptırılan 24 derslikli ortaokulun açılış töreni gerçekleştirildi. Vali Recep Soytürk, hayırsever aileye teşekkür ederek eğitim yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Tekirdağ'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 24 derslikli ortaokulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Kapaklı ilçesinde Zeliha ve Mehmet Tuscuoğlu adına yaptırılan okulun açılışında, hayırsever aileye teşekkür etti.

Tekirdağ'da eğitim yatırımlarının sürdüğünü belirten Soytürk, "11 ilçemizde de hem Bakanlığımızın hem de hayırseverlerin destekleriyle eğitim yuvaları yükseliyor. İlçemizde şu an 11 okulun yapımı devam ediyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla okullarımızın açılışını yapacağız." dedi.

Soytürk, açılan ortaokulun hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever Tijen Tuscuoğlu Alkan ise rahmetli babasının en büyük hayalinin gerçekleştiğini anlattı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesilerek, sınıflar gezildi.

Törene, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel

Yerel Haberler Kapaklı Güncel Eğitim Yaşam Tören

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem

"Dinamit fıçılarının üzerinde oturuyorlar" dediği il fena sallandı
Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Eylül Etimesgut, Sincan, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 25 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Kocaeli su kesintisi! 25-26 Eylül Gebze, Gölcük, İzmit su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Sultangazi, Kemerburgaz, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 25 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Eylül Bergama, Menemen, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });