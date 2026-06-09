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Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
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Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte halk eğitim merkezlerinin el emeği ürünleri sergilendi, 58 bin 230 kişinin yararlandığı kurslarla ilgili bilgi verildi.

Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, halk eğitim merkezlerinde görev yapan eğitmenler ve kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler ile atölye çalışmaları sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, burada yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Tekirdağ genelinde faaliyet gösteren 11 halk eğitimi merkezi aracılığıyla vatandaşlara geniş öğrenme imkanları sunduklarını belirten Yeniyol, el sanatlarından yabancı dillere, geleneksel kültürün yaşatılmasına yönelik kurslardan çevre eğitimlerine kadar birçok alanda eğitim verdiklerini ifade etti.

Yeniyol, Mayıs ayı sonu itibarıyla il genelinde 61 alanda 2 bin 793 kurs açıldığını, bu kurslardan 58 bin 230 kişinin yararlandığını kaydetti.

Konuşmanın ardından halk eğitim merkezlerinde okuma yazma eğitimi alan kursiyerlere belgeleri verildi.

Daha sonra Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve beraberindekiler serginin açılışını gerçekleştirerek stantları gezdi.

Programa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, milli eğitim personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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