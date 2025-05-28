Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği
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Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettikleri ürünler sergilendi. Vali Recep Soytürk, sergiyi gezerek vatandaşları tebrik etti.

Tekirdağ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir yıl boyunca açılan kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünler sergilendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sergiyi gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Kursiyerleri tebrik eden Soytürk, kursiyerlerin başarılarının devamını diledi.

Programa, Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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