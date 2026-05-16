Tekirdağ'da göç eden pelikanlar güzel görüntüler oluşturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde göç eden onlarca pelikan, gökyüzünde süzülerek izleyenlere eşsiz bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar ve fotoğrafçılar bu anları kaydetti.

Şarköy ilçesi semalarında bir süre süzülen onlarca pelikan, izleyenlere eşsiz bir manzara sunduktan sonra gözden kayboldu.

Bölgedeki vatandaşlar, pelikanların toplu uçuşunu cep telefonlarıyla kaydetti.

Bazı fotoğrafçılar da pelikanları fotoğrafladı.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Mustafa Özkan, AA muhabirine, göç eden pelikanların insanların dikkatini çektiğini söyledi.

Fotoğraf çekimi için Uçmakdere'ye geldiklerini ifade eden Özkan, pelikanların uçuşunu izlemenin ve fotoğraflamanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
