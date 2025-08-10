Tekirdağ'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 50 İşçi Hastaneye Başvurdu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yemek sonrası mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 50 işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 işçi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi'ndeki OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında akşam vardiyasında çalışan işçiler yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

Mide Bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 50 işçi Çorlu ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Genel sağlık durumları iyi olan işçilerden çoğu işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

