Tekirdağ'da GDO İddiasıyla 17 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporları hazırlayarak genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının olduğu tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanıklar hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığınca geçen yıl mayısta başlatılan soruşturma kapsamında, Türkiye'ye sahte evrak düzenleyerek Rusya ve Ukrayna'dan GDO'lu ürün getirdikleri iddiasıyla aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının olduğu 17 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.