Tekirdağ'da Gaziler Günü dolayısıyla tekne turu düzenlendi

Tekirdağ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için tekne turu düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, gaziler ve şehit aileleri Ceyport Limanı'nda bir araya geldi.

Davetliler, daha sonra tekneye binerek Marmara Denizi açıklarında tur attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, kurum olarak gaziler ve şehit aileleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bugüne özel anlamlı bir etkinlik düzenlemek istediklerini ifade eden Özdemir, gazilerin tekne turuyla keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de katıldı.