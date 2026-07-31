Tekirdağ'da fırtına nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı

MARMARA Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu, 4 ilçede denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Trakya ve İstanbul, Kocaeli ve Yalova için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Marmara Denizi'nde bugün etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı yer yer saatte 40 kilometreyi bulduğu belirtilen poyraz nedeniyle 9 gemi, Tekirdağ açıklarında beklemeye geçti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesinde küçük teknelerle balıkçılık yapan balıkçılar, fırtına nedeniyle denize açılamadı.

4 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçesinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimiz genelinde ve Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz ve 1 Ağustos 2026 tarihlerinde 2 gün, Saray ilçemiz genelinde 30 Temmuz, 1 Ağustos ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Fırtınanın bugün ve yarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı