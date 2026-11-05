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Tekirdağ'da fırtına dinince 8 şilep ve tanker seyrine devam etti

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Tekirdağ'da fırtına dinince 8 şilep ve tanker seyrine devam etti Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da fırtına dinince 8 şilep ve tanker seyrine devam etti
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Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Sahile demirleyen 8 yerli ve yabancı bandıralı şilep ile tanker seyrine devam ederken balıkçılar da palamut ve lüfer avcılığı için yeniden denize açıldı.

Tekirdağ'da fırtınanın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçıların rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldığını söyledi.

Balıkçıların palamut ve lüfer avcılığına devam ettiğini aktaran Pehlivanoğlu, kasım ayının bereketli geçmesini beklediklerini belirtti.

Balıkçı İdris Şermet de denize açılmak için tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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