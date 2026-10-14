Haberler

Tekirdağ'da fırtına balıkçıları limana döndürdü, 2 gün daha etkili olması bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da fırtına balıkçıları limana döndürdü, 2 gün daha etkili olması bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da denize açılan balıkçılar, fırtına ve yağış nedeniyle limana dönmek zorunda kaldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, fırtınanın 2 gün daha etkili olmasının beklendiğini, balıkçıların tekne ve ağ bakımı yapacağını söyledi.

Tekirdağ'da tekneleriyle denize açılan balıkçılar, fırtına ve yağış nedeniyle limana dönmek zorunda kaldı.

Kentte zaman zaman şiddetini artıran fırtına, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Denize açılan balıkçılar, hava şartlarının kötüleşmesi üzerine tekneleriyle limana yanaşarak fırtınanın etkisini kaybetmesini beklemeye başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtına ve yağış nedeniyle balıkçıların limana dönerek barınakta beklediğini söyledi.

Hava koşullarının balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Coşkunçay, balıkçıların bu süreçte teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacağını ifade etti.

Coşkunçay, fırtınanın 2 gün daha etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

Emekli olup çalışanlara kötü haber! Bu parayı alamayacaklar
Babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı

Babasını bıçakla katledip intihara kalkıştı
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Beşiktaş'ta maç öncesi Vlahovic şoku! Serum bağlandı

Eyvahlar olsun! Vlahovic'e serum bağlandı
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var
OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı