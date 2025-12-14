Tekirdağ'da farklı suçlardan aranan 47 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekipleri, farklı suçlardan aranan 47 zanlıyı yakaladı ve adli makamlara sevk etti. Tutuklama işlemleri tamamlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 47 şüpheli yakalandı.
işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel