Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ayrıca, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı da Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde ise 'empati çarkı' etkinliği düzenlendi, öğrenciler yaşlı bireyler ve engelli bireyler ile iletişimde karşılaştıkları zorlukları deneyimleyerek empati geliştirdi.

Sağlam ve Tabakoğlu makamda bir süre görüştü.

Tabakoğlu, ziyaret için Sağlam ve sendika yöneticilerine teşekkür etti.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Tunçer ve Kırmızı makamda bir süre sohbet etti.

Kırmızı'ya ziyarette şube müdürleri eşlik etti.

-Tekirdağ NKÜ'de "empati çarkı" etkinliği yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "empati çarkı" etkinliği yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin yaşlı bireyler ile işitme, bedensel ve görme güçlüğü yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleyerek empati düzeylerini artırmak ve kapsayıcı farkındalık geliştirmelerini sağlamak amacıyla etkinli düzenledi.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe katılan öğrenciler, yaşlı bireyler ile işitme, bedensel ve görme güçlüğü yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel, iletişimsel ve çevresel engelleri daha yakından fark ederek gözlemledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıElif Bademci:

ya valla empati geliştirmek çok önemli, öğrenciler anlamalı ne demek engelli bireyler için günlük hayat yaşamak

Haber YorumlarıGamze Özdemir:

Bu ziyaretlerin arkasında neler var bilemiyoruz tabii. Sendika başkanı hastane başhekimini ziyaret ediyor, eğitim müdürü kaymakamı ziyaret ediyor... Hepsi aynı günde mi? Nasıl bir koordinasyon bu? Yine de üniversitedeki empati programı güzel bir inisyatif gibi görünüyo ama detaylar merak ediliyo insanın.

Haber YorumlarıOğuz Kağan Pamuk:

Empati çarkı çok güzel bir şey ya, benim de yaşlı annemle yaşadıklarını daha iyi anlayabiliyorum böyle etkinliklerle.

