Tekirdağ'da elektrikli sobadan çıkan yangında bir kişi öldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 32 yaşındaki Göksel Filiz yaşamını yitirdi. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Temrezli Mahallesi'nde yaşayan Göksel Filiz'in (32) evindeki elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde evde yaşayan Filiz'in öldüğü belirlendi.
Filiz'in cenazesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel