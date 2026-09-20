Tekirdağ'da eğitim müfettişleri 2026-2027 dönemi planlamasını görüştü

Tekirdağ'da eğitim müfettişleri 2026-2027 dönemi planlamasını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Eğitim Müfettişleri Başkanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2025-2026 rehberlik ve denetim faaliyetleri değerlendirildi, yeni dönem planlamaları görüşüldü.
Tekirdağ Eğitim Müfettişleri Başkanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı toplantısı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol başkanlığında düzenlenen toplantıya, Eğitim Müfettişleri Başkanı Ertuğrul Şimşek ile eğitim müfettişleri katıldı.
Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Eğitim Müfettişleri Başkanı Şimşek tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlamalar ele alındı.
Eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, rehberlik odaklı denetim anlayışının güçlendirilmesi, kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi ve Bakanlığın eğitim politikaları doğrultusunda belirlenen hedefler görüşüldü.