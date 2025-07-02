Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'da yapılan operasyonda, 8 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tekirdağ'ı geçiş güzergahı olarak kullanacağını belirlediği göçmen kaçaklığı yapılan 2 aracı Ergene ilçesinde durdurdu.
Araçlardaki aramada, Eritre, Sudan, Suriye ve Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, 50 bin lira, bot ve 2 uyku tulumu ele geçirildi.
İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.