Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi

Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar dronla görüntülendi.

Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunus sürüsü, güzel görüntüler oluşturdu.

Bir süre su yüzeyinde oynayan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

O anlar, İbrahim Özkan tarafından dronla kaydedildi.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yunusların su yüzeyine çıktığı anların çok güzel olduğunu ve bu güzelliği kaydettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.