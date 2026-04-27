Tekirdağ'da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, randevusuz geldiği serviste Doktor Selami Ulaş'a saldıran hasta yakını Ç.K., tutuklandı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne cuma günü bir yakınını götüren Ç.K., randevusuz gittiği Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Doktor Selami Ulaş ile tartıştı. Tartışma sırasında Doktor Ulaş'a fiziksel saldırıda bulunan Ç.K., çevredekiler tarafından güçlükle önledi. İhbar üzerine hastaneye gelen jandarma ekipleri, Ç.K.'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Doktor Selami Ulaş saldırgandan şikayetçi oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi, yapılan açıklamayla saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Hastaların hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırı kabul edilemez. Şiddetin son bulması için gerekli tüm caydırıcı önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" denildi.

