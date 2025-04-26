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Tekirdağ'da Doğal Gaz Kaçağına Müdahale

Tekirdağ'da Doğal Gaz Kaçağına Müdahale
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak sızıntının kontrol altına alınması için çalışmalara başladı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait yeni açılan iki doğal gaz kuyusundan gaz kokusu yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağının kaynağını tespit etmek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Müdahale için kuyudaki basıncın düşmesinin beklendiği öğrenildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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