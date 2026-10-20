Tekirdağ'da DKMP materyalleriyle ortaöğretim öğrencilerine doğa eğitimi verildi

Tekirdağ'da DKMP materyalleriyle ortaöğretim öğrencilerine doğa eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da ortaöğretim okullarında DKMP materyalleriyle doğa eğitimleri verildi. Eğitimlerde bitki, hayvan, böcek ve jeolojik oluşumlara ait materyaller tanıtıldı; öğrencilere biyolojik çeşitliliğin önemi ve ekosistemlerin korunması anlatıldı.
Tekirdağ'da ortaöğretim öğrencilerine, doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda eğitim verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda hazırlanan eğitim materyalleri kullanılarak kentteki ortaöğretim okullarında doğa eğitimleri gerçekleştirildi.
Eğitimlerde bitki, hayvan, böcek ve jeolojik oluşumlara ait materyaller öğrencilere tanıtıldı. Öğrencilere doğal çevrenin zenginliği, biyolojik çeşitliliğin önemi ve ekosistemlerin korunması hakkında bilgi aktarıldı.
Materyaller aracılığıyla öğrencilerin doğayı yakından tanımaları ve gözlem becerilerini geliştirmeleri desteklenirken eğitimlere aktif katılımları sağlandı.