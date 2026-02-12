Haberler

Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayanlara sertifikaları verildi

Güncelleme:
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte diyabet eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi. Sağlıklı beslenme ve diyabetle yaşam konularında eğitimler yıl boyunca devam edecek.

Tekirdağ'da Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli hemşireler tarafından sağlıklı beslenme ve diyabetle yaşam konularında verilen eğitimler tamamlandı.

Hastanede düzenlenen etkinlikte eğitime katılan hastalara sertifikaları, Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve sağlık personeli tarafından verildi.

Yıl boyunca belirli aralıklarla devam edecek eğitimlere katılmak isteyenlerin, diyabet hemşirelerinden bilgi alarak eğitimlere katılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
