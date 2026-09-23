Haberler

Tekirdağ'da dijital bağımlılık konferansında Özdemir yasağın çözüm olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen konferansta dijital bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkileri ele alındı. İl Müdürü Hüseyin Özdemir, teknolojinin tamamen yasaklanmasının çözüm olmadığını, öz denetim ve aile rehberliğinin önemini söyledi.

Tekirdağ'da, dijital bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkilerinin ele alındığı "Dijital Bağımlılık Çağında Birey ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda dijital teknolojilerin çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri, dijital bağımlılıkla mücadele ve teknoloji kullanımında öz denetimin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin tamamen yasaklanmasının çözüm olmadığını söyledi.

Çocukların teknoloji kullanımında öz denetim becerilerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Teknoloji gelecekte günlük yaşamda daha fazla yer alacak. Çocuklara 'şunu kullanma' deyip bu akıllı makineleri tamamen yasaklamak çözüm değil. Teknoloji, önümüzdeki yaşamımızda daha fazla hayatımıza girecek. Şu anda yapay zekayı konuşuyoruz, çok farklı platformları konuşuyoruz. Daha fazla hayatımızın içinde olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz." dedi.

Özdemir, bu süreçte çocukların teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için öz denetim becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin de bu konuda çocuklara rehberlik etmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Büşra Aydın ve uzman psikiyatri hekimi Zeki Vatansever sunum yaptı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları
Gençlerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüzde 47'si insan yerine yapay zekaya güveniyor

Gençlerin tercihi şaşırttı! Yüzde 47'si insan yerine ona güveniyor
Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Yok artık İsmail Hoca! Yaptığını duyan taraftarlar hayret etti

Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Tarihte bir ilk! Dünya dışından radyo sinyalleri tespit edildi
Trabzonspor'un yıldızına A Milli Takım daveti! Riva'ya çağrıldı

Büyük sürpriz! Trabzonspor'un yıldızına "Riva'ya gel" dedi