Tekirdağ'da dijital bağımlılık konferansında Özdemir yasağın çözüm olmadığını söyledi

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Tekirdağ'da, dijital bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkilerinin ele alındığı "Dijital Bağımlılık Çağında Birey ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda dijital teknolojilerin çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri, dijital bağımlılıkla mücadele ve teknoloji kullanımında öz denetimin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin tamamen yasaklanmasının çözüm olmadığını söyledi.

Çocukların teknoloji kullanımında öz denetim becerilerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Teknoloji gelecekte günlük yaşamda daha fazla yer alacak. Çocuklara 'şunu kullanma' deyip bu akıllı makineleri tamamen yasaklamak çözüm değil. Teknoloji, önümüzdeki yaşamımızda daha fazla hayatımıza girecek. Şu anda yapay zekayı konuşuyoruz, çok farklı platformları konuşuyoruz. Daha fazla hayatımızın içinde olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz." dedi.

Özdemir, bu süreçte çocukların teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için öz denetim becerilerinin geliştirilmesi ve ailelerin de bu konuda çocuklara rehberlik etmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Büşra Aydın ve uzman psikiyatri hekimi Zeki Vatansever sunum yaptı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA