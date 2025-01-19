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Tekirdağ'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Oğuzhan Ç.'nin idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Olayda sürücü hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ç. (26) idaresindeki 59 AJG 70 plakalı otomobil, Izgar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
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