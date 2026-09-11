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Tekirdağ'da derede toplu balık ölümlerine inceleme

Tekirdağ'da derede toplu balık ölümlerine inceleme
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki Galata Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki Galata Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Saray'ın Çayla Mahallesi'ndeki ve tarımsal sulamada kullanılan Galata Deresi'nde dün akşam saatlerinde toplu balık ölümleri görüldü. Saray Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Candan, deredeki su motorunu kontrol etmeye gittiğinde derede ölen yüzlerce balık gördü. Candan'ın bildirmesi üzerine Saray Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulundu. Deredeki su ve ölü balıklardan alınan numuneler, laboratuvara incelemeye gönderildi.

'DEREDE OKSİJENİN BİTTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR'

Derede ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Yalçın Candan, "Su motorum arıza yaptığı, yanına indiğimde derede çok fazla ölü balık gördüm. Derede, turna, karabalık, kızılkanat, kumcu, dediğimiz 5 çeşit balığımız var. Saray Belediyesi'nde çalışan oğlumu arayıp durumu anlattım o da belediye başkanına iletti. Burada İlçe Tarım Müdürümüzü de aradım. Bu sabah geldiler yaptıkları tespitte derede oksijenin bittiğini söylüyorlar. Akan suda oksijen nasıl biter aklımız almıyor. Biz bu derede, hayvanlarımızı suluyoruz, bahçelerimizi suluyoruz, kendimiz yıllardır derede yüzdük. Biz bu konuda bilgi istiyoruz" dedi.

Yetkililer, dereden alınan numunelerin incelenmesinin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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