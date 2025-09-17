Haberler

Tekirdağ'da Denize Girme Yasağı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca denize girmenin yasaklandığı açıklandı. Plajlarda jandarma denetimleri yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın, cuma ve cumartesi günleri Saray'daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

