Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 54 yaşındaki B.S. için Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren B.S. (54) gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
