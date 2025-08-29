Tekirdağ'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde denizde hareketsiz bir kadın cesedi bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olay üzerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği ve Ukraynalı Olena Ivasenko'ya ait olduğu belirlendi.

Kumbağ Mahallesi'nde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkarttığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ukraynalı Olena Ivasenko'ya (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
